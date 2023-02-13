البرغوثي: الاحتلال يشن حرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني





وأكد البرغوثي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يترافق ذلك مع تصعيد الغارات المدمرة التي تشنها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة ومع مواصلة مجزرة هدم البيوت الفلسطينية في القدس و خصوصا في جبل المكبر.





وقال البرغوثي: إن تحالف المتطرفين العنصريين بقيادة نتنياهو مع الأصولية الدينية الفاشية التي يمثلها بن غفير وسموتريتش يجر المنطقة إلى انفجار شامل.





وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال الفاشي و نظام الابرتهايد العنصري الذي لن يردع إلا بمقاومته وفرض العقوبات والمقاطعة عليه.





وقال البرغوثي: إن الشعب الفلسطيني يشعر بالاشمئزاز من استمرار أطراف دولية في سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، ولكن ذلك لن يكسر إرادة الفلسطينيين وإصرارهم على نيل الحرية إسقاط منظومة الاحتلال والابرتهايد العنصرية.



رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني، على مرأى و مسمع العالم، بقرارها تشريع تسعة مستعمرات استيطانية جديدة، والتحضير لإعادة بناء أربع مستوطنات تمت إزالتها سابقا في شمال الضفة الغربية، ومواصلتها شن هجماتها البربرية ضد المدن والقرى الفلسطينية وخاصة على مدينتي ومخيمات نابلس وجنين مما أدى حتى اليوم إلى استشهاد 46 مواطناً بينهم 10 أطفال وامرأة مسنة.