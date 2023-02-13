نقابة الأطباء- المحافظات الجنوبية تستنكر الاعتداء على الطواقم الطبية في "الأندونيسي"





وأكدت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أن هذا السلوك لا يمثل قيم واخلاق شعبنا الفلسطيني وأن تكرار الاعتداء على الطواقم الطبية يسيئ بشكل صارخ الى بيئة العمل في المؤسسات الصحية وبدفع كثير من الزملاء والزميلات الى التردد في تقديم الخدمة ويعجل في هجرة وعزوف عدد كبير من الطواقم المميزة التي أصبحت تعاني من الإحباط وعدم الرضا لتكرار مثل هذه الحوادث.





وأعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية للأطباء وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، في المستشفى الإندونيسي، شمال القطاع.









رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة أطباء فلسطين - المحافظات الجنوبية، "الاعتداء الآثم" الذي تعرضت له الطواقم الطبية في مستشفى الاندونيسي وذلك أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة المرضي في المستشفى.