الجزائر: وكالة الأنباء الرسمية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني مصدره إسرائيل والمغرب





وأفادت الوكالة في بيان لها، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات، منذ ساعات، لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.



وأضافت أن "هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهيوني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا". وفق(سبوتنيك بالعربي).



وتابعت أن "هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا".





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، ما دفع إلى حجبه مؤقتا".