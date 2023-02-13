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الجزائر: وكالة الأنباء الرسمية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني مصدره إسرائيل والمغرب

الجزائر: وكالة الأنباء الرسمية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني مصدره إسرائيل والمغرب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، ما دفع إلى حجبه مؤقتا".

وأفادت الوكالة في بيان لها، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات، منذ ساعات، لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.

وأضافت أن "هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهيوني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا". وفق(سبوتنيك بالعربي).

وتابعت أن "هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا".

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