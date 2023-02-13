صور.. الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية توقع على ميثاق شرف لتوحيد الجهود والتعاون المشترك

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة م. عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. إيمان عواد، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة أ. محمد أبو وردة، ونائبه أ. عزيز مقاط، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطي أ. محمد التلباني، ورئيس مجلس إدارة غرفة محافظة خانيونس د. خيري المصري، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة محافظة رفح أ. عبدالله السطري.



وتم خلال الاجتماع التوافق على أن تكون غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ممثلة برئيسها م. عائد أبو رمضان، وبالتنسيق مع رؤساء الغرف التجارية الأربعة بالمحافظات الجنوبية ممثلاً لكافة الغرف التجارية الصناعية الزراعية محلياً واقليماً ودولياً.



كما ناقشت الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية خلال اجتماعها، أعمال المرحلة المقبلة في وفق رؤية مشتركة من أجل إعادة تفعيل الغرف التجارية ومكانتها محلياً وإقليماً ودولياً، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف التجار لأعضاء هيئتها العامة.



وتخلل الاجتماع بحث تمثيل الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية بالاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المشترك، من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة بما يخدم كافة المكونات الاقتصادية في قطاع غزة.



وأكدت الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية التزامها التام بما تم التوافق عليه، وذلك ايماناً منها بضرورة توحيد الجهود والرغبة بالعمل المشترك بما يخدم أعضاء الهيئة العامة في كافة الغرف التجارية.











رام الله - دنيا الوطنوقعت الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية أمس على ميثاق شرف لتوحيد الجهود والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب اجتماعها اليوم بمقر الغرفة التجارية بمدينة غزة.