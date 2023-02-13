نابلس: الاحتلال يزعم اعتقال مواطنيْن نفذا عملية قتل جندي في أكتوبر الماضي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعتقل مواطنيْن خلال اقتحامه مدينة نابلس، نفذا عملية قتل جندي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم اعتقال كمال الجوري وأسامة الطويل من سكان نابلس و"الذين نفذا العملية التي قتل فيها الجندي عيدو باروخ"، وفق زعمه.





وأضاف بأنه تم اعتقال "ثلاثة مشتبه فيهم آخرين"، فيما اندلعت خلال الاقتحام اشتباكات مع "المطلوبين" الذين أصيبوا خلالها حيث تم اعتقالهما فور إصابتهما، وفق ما زعم المتحدث.



