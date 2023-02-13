شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يزعم اعتقال مواطنيْن نفذا عملية قتل جندي في أكتوبر الماضي

نابلس: الاحتلال يزعم اعتقال مواطنيْن نفذا عملية قتل جندي في أكتوبر الماضي
الاحتلال يزعم اعتقال مواطنيْن في نابلس نفذا عملية قتل جندي
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعتقل مواطنيْن خلال اقتحامه مدينة نابلس، نفذا عملية قتل جندي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم اعتقال  كمال الجوري وأسامة الطويل من سكان نابلس و"الذين نفذا العملية التي قتل فيها الجندي عيدو باروخ"، وفق زعمه.

وأضاف بأنه تم اعتقال "ثلاثة مشتبه فيهم آخرين"، فيما اندلعت خلال الاقتحام اشتباكات مع "المطلوبين" الذين أصيبوا خلالها حيث تم اعتقالهما فور إصابتهما، وفق ما زعم المتحدث. 

واستشهد الشاب أمير بسطامي (22 عاماً)، فجر اليوم الاثنين، وأصيب خمسة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها، مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بعدما حاصرت قوات الاحتلال، بناية سكنية، في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مضادة للدروع، تجاه البناية السكنية، فيما سمع اطلاق نار كثيف في محيط البناية.

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