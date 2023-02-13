دولي

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 34 ألفا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 34 ألفا
زلزال تركيا وسوريا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت اليوم الإثنين، حصيلة ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 34 ألفًا عقب انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وقد تمكنت فرق البحث والإنقاذ، فجر اليوم الاثنين، من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

وفي اليوم السابع للزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي تجاوز عددضحاياه في تركيا 29 ألفا و605 أشخاص، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4500 شخص. وفق (الجزيرة نت)

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمر فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في الولاية ذاتها أمس الأحد بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا السبت تراوحت بين 3 و4.7 درجات.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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