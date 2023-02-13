كيف علقت حماس على عدوان الاحتلال المتزامن في غزة ونابلس والقدس؟

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على تزامن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مع العدوان على نابلس والقدس.وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تزامن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع عدوان على مدينة نابلس والقدس، يؤكد أننا أمام عدوان على كل شعبنا الفلسطيني".وتابع: "نحيي مقاتلي كتائب القسام الذي تصدوا لغارات العدو الصهيوني على قطاع غزة، وأربكوا جيش الاحتلال ومستوطنيه".وشدد قاسم على أن "المقاومة ستظل درع شعبنا وسيفه، وسينكسر هذا العدوان أمام ثورة شعبنا وصموده والفعل المقاوم الباسل".