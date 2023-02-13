تأجيل التصويت على خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل
قرر الائتلاف الحكومي في إسرائيل، تأجيل التصويت بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي الذي كان مقرراً اليوم، وذلك استجابة لدعوة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ للتفاوض على الخطة.
وقال وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الاقتراح الذي طرحه هرتسوغ للتفاوض على الخطة تحتوي على مركبات إيجابية، الى جانب آخر تُثبت الوضع القائم غير الصالح.
وأوضح وزير العدل، ياريف ليفين مع ذلك، انه لا يجب الربط بين التفاوض والمضي قدما في التشريع، اذ امامنا الكثير من الوقت حتى نصل الى التصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال الوزير من حزب (ليكود)، آفي ديختر: إن ليفين مستعد للحوار بشأن خطة الإصلاح القضائي ولكن مع المضي قدما في إجراءات التشريع.
وقال الوزير من حزب (ليكود)، آفي ديختر: إن ليفين مستعد للحوار بشأن خطة الإصلاح القضائي ولكن مع المضي قدما في إجراءات التشريع.
وأضاف: أن "سن القانون بهذا الشأن يستغرق وقتا طويلا يمكن خلاله التوصل الى تفاهمات مع المعارضة".
وبدورها، أعلنت هيئة الكفاح ضد الخطة ان الإضراب المخطط اليوم سيجرى، وبضمنه المظاهرة خارج (كنيست).
وبدورها، أعلنت هيئة الكفاح ضد الخطة ان الإضراب المخطط اليوم سيجرى، وبضمنه المظاهرة خارج (كنيست).
ومن المتوقع أن يشارك الآلاف بمظاهرة حاشدة ضد الخطة، حيث ستغلق عدة شوارع في مركز القدس بمنطقة (كنيست) ومجمع الدوائر الحكومية.
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