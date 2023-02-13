حرب شاملة.. أول تعليق من وزارة الخارجية على قرارات كابينت الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرارات (كابينت) الإسرائيلي واعتبرتها تصعيداً خطيراً للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.وقالت "الخارجية"، في بيان، مساء الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام.وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأميركية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت عبر ما يسمى (كابينت)، على شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.