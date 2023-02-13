تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لليوم الاثنين، حيث يكون الجو، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحول حالة الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، وخلال والأيام المقبلة.