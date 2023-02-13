شهيد وخمس إصابات برصاص الاحتلال في نابلس









رام الله - دنيا الوطناستشهد الشاب أمير بسطامي (22 عاماً)، فجر اليوم الاثنين، وأصيب خمسة آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها، مدينة نابلس.واندلعت اشتباكات عنيفة بعدما حاصرت قوات الاحتلال، بناية سكنية، في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات.وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مضادة للدروع، تجاه البناية السكنية، فيما سمع اطلاق نار كثيف في محيط البناية.وذكر مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد.جبريل، أن عشرات الشبان اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام في المواجهات التي اندلعت في شارع سفيان بالمدينة.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة تجاه مجموعة من الشبان، في شارع سفيان وسط المدينة.