شؤون فلسطينية

الشيخ رداً على قرارات (كابينيت): سندرس سبل الرد على التصعيد الكبير

الشيخ رداً على قرارات (كابينيت): سندرس سبل الرد على التصعيد الكبير
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الأحد، على قرارات (كابينيت) الاحتلال الإسرائيلي التي صدرت عقب اجتماع امتد لساعات مطولة.

وصادق (كابينيت)، على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والعمل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بالإضافة لدعم خطة بن غفير الأمنية في شرق القدس، عقب العمليات الأخيرة التي جاءت في قلب المدينة.

وقال الشيخ إن القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات (كابينت) الاسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية.

واعتبر الشيخ أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمه تجبر الاحتلال على وقف عدوانه واجراءاته.

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