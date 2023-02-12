أبرز قرارات (كابينيت) الاحتلال عقب جلسة امتدت لساعات

رام الله - دنيا الوطنصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (كابينيت)، مساء اليوم الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والعمل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير طلب في الاجتماع شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط.من جانب آخر، قالت (القناة 14) إن (كابينيت) الاحتلال قرر دعم خطة بن غفير الأمنية في شرق القدس، عقب العمليات الأخيرة التي جاءت في قلب المدينة.بدوره، قال بن غفير تعقيباً على القرارات "يسعدني أن كابينت قبل طلبي هذا المساء بالموافقة على شرعنة 9 بؤر في الضفة - هذا ليس كافيًا ونريد المزيد لكنها بداية مهمة - هذا إلى جانب النشاط الأمني المكثف في شرق القدس وسلسلة من الإجراءات الأخرى".