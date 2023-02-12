هرتسوغ يعقب على إصلاحات نتنياهو: إسرائيل على شفا انهيار دستوري

رام الله - دنيا الوطنعقب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، على خطة الإصلاح القضائي التي يسعى نتنياهو برفقة أعضاء الائتلاف الحكومي إلى تطبيقها.وقال هرتسوغ خلال مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل على شفا انهيار دستوري ومواجهة عنيفة داخلية ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته".ودعا هرتسوغ، وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس اللجنة التشريعية في (كنيست) لإجراء محادثات توافقية، مطالباً الائتلاف الحكومي بتعليق عملية تشريع الإصلاح القضائي.وطالب الأحزاب الإسرائيلية بمواجهة الانقسام الحالي بالتوحد والحوار المشترك للوصول لتوافق يوقف الخطر الداهم، مؤكداً "نحن نواجه خطرا حقيقيا يهدد بانهيار المجتمع الإسرائيلي".وشدد على أن الإصلاحات القضائية التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثير مخاوف عميقة للأسس الديمقراطية في إسرائيل.