ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 95

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 95، بعد وفاة عائلة فلسطينية من أربعة أفراد في كهرمان مرعش في تركيا.وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، مساء اليوم الأحد، أن عائلة فلسطينية لحقت بركب شهداء الزلزال الكبير، وهم: الأب إياد مصلح الحسين وأطفاله بيسان، ونايا، وعدي إياد، مضيفا أنهم من فلسطينيي سوريا، وقضوا اليوم في كهرمان مرعش.وكان السفير مصطفى أكد في وقت سابق اليوم وفاة المواطنة فاتن غازي صالح وابنتها تسنيم، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر، وهما من فلسطينيات سوريا المقيمات في تركيا.ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.