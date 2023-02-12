الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس عبد الجبار جرار

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الجبار جرار، لأربعة شهور، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.وتعرض جرار للتحقيق في سجن مجدو، وذلك بعد اعتقاله من منزله في مدينة جنين في 15/2/2022.وقالت عائلة جرار إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال عبد الجبار للمرة الرابعة على التوالي، في يوم الإفراج عنه والذي كان مقرراً اليوم الأحد 12/2/2022م.وكانت مخابرات الاحتلال قبل عدة شهور حوّلت القيادي جرار للتحقيق في محاولة لتلفيق قضية تلقيه أموالاً عام 2018 فيما رفضت المحكمة العسكرية في سالم القضية لضعف البينة.ويعاني جرار (56 عاماً) من وضع صحي صعب بسبب التهاب حاد بوتر قدمه اليسرى، ولا يقوى على السير أو الوقوف إلا بعكاز، كما أنه لا يستطيع ثني ركبته.وجاء اعتقاله الأخير بعد 83 يوماً فقط من اعتقال سابق أمضى خلاله عاما كاملا في الاعتقال الإداري، علماً بأنه قضى 13 عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.