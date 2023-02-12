دولي

باكستاني في الولايات المتحدة يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال

باكستاني في الولايات المتحدة يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن مواطناً باكستانيا يعيش في الولايات المتحدة، تبرع بمبلغ 30 مليون دولار، لإغاثة الأسر المتضررة من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا.

وقال شريف عبر "تويتر": "تأثرت بشدة بمثال رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة، وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا".

وأضاف: "هذه الأعمال الخيرية تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب، التي يبدو حلها مستعصيا".

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، نبأ تبرع رجل أعمال باكستاني مجهول الهوية يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية من مبدأ إنساني، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي (2،47،56،15،00 روبية) لمساعدة ضحايا الزلزال المروع في تركيا وسوريا الذي، أودى بالآلاف من الضحايا.

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