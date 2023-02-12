اشتية يطالب "اليونسيف" بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء محمد اشتية منظمة "اليونيسيف" بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.وقال رئيس الوزراء: "قصي واكد طفل في ربيعه الرابع عشر، تزهق روحه، ويسفك دمه برصاص الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا خلال اقتحام مخيم جنين اليوم، مستفيدين من شعورهم بالإفلات من العقاب".وتقدم رئيس الوزراء من عائلة الشهيد وذويه بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.