شؤون فلسطينية

"الخارجية": جريمة إعدام الطفل واكد نتيجة مباشرة لإفلات الاحتلال المستمر من العقاب

"الخارجية": جريمة إعدام الطفل واكد نتيجة مباشرة لإفلات الاحتلال المستمر من العقاب
الشهيد قصي رضوان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من جرائمها.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل قصي رضوان واكد (14 عاما)، خلال اقتحامها الهمجي لجنين، واعتبرتها امتدادا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون وجزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع.

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