الإسلامية المسيحية ترحب بمؤتمر القاهرة وتدعو العرب لتحمل مسؤولياتهم تجاه القدس

رام الله - دنيا الوطنرحبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بعقد مؤتمر القدس الدولي الذي افتتح اليوم في جامعة الدول العربية في القاهرة.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "الصمود والتنمية" يأتي في وقت تشهد مدينة القدس وضعاً صعباً وحرباً مفتوحة يشنها الاحتلال على كافة مكونات المدينة المقدسة من أجل تهويدها وطرد أهلها والنيل من هويتها العربية الإسلامية وتراثها الديني والتاريخي والحضاري.وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال وخاصة الحكومة الفاشية الحالية في إسرائيل، أصبحت تسابق الزمن من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب الرجوع عنها، وأصبحت تراهن على تراجع مدينة القدس عن الأجندة السياسية والاقتصادية العربية.وأضافت الهيئة في بيانها أن التطبيع العربي والغياب عن قضية القدس بصفة خاصة والقضية الفلسطينية بصفة عامة كان له تداعيات خطيرة على الوضع في مدينة القدس، ومكن الاحتلال من استثمار هذا الغياب ووفر له مظلة سياسية لمواصلة تهويد المدينة ومحاولة وتقويض الوجود الفلسطيني واستباحة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.وأكدت الهيئة أن هذا المؤتمر الذي يعقد في القاهرة، يشكل فرصة أخيرة أمام الدول العربية لإجراء مراجعة شاملة لمواقفها السياسية، والى تحمل مسؤولياتها القومية والدينية تجاه مدينة القدس وإعادتها إلى أجندة العمل السياسي العربي وتقديم الدعم اللازم لأهلها ومؤسساتها حتى تستطيع مواجهة مخططات التهويد والترحيل، هذا ما تنتظره القدس الأن من مؤتمر القاهرة.