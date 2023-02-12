عياش يقدم تبرعا باسم الرئيس عباس لصالح ضحايا الزلزال في سوريا



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سفير فلسطين في رومانيا عصام مصالحة وعياش للسفارة السورية في بوخارست حيت كان في استقبالهما السفير وطاقم السفارة وذلك بهدف تقديم التعازي بضحايا الزلزال والاعراب عن تضامن شعبنا الفلسطيني مع إخوانهم السوريين في هذه المحنة.



وكان عياش قد حث أبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في أوروبا القيام بحملات تبرعات من أجل مساعدة واغاثة إخوانهم السوريين والأتراك المشردين والذين أصبحوا بلا مأوي وينامون بالعراء أو في المدارس والمساجد وبيوت الايواء بعد ما تعرضت منازلهم للتدمير بفعل الزلزال الذي ضرب مدنهم قبل يومين.



وقال عياش في تصريح صحفي من العاصمة الرومانية بوخارست "أن اخوانكم من السوريين والأتراك الذين تعرضوا للزلزال بأمس الحاجة للوقوف معهم والعمل على مساعدتهم خاصة في هذه الظروف الصعبة ".



وتقدم عياش بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وسائلا الله تعالى أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين وان يتجاوزا الظروف الصعبة وتداعيات هذه المأساة الإنسانية.



وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين الضحايا ودمارا كبيرا.





رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة الجمهورية العربية السورية في رومانيا بأن الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني قدم تبرعا سخيا باسم الرئيس محمود عباس لصالح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بعضا من المدن السورية.