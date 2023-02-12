شؤون فلسطينية

الاحتلال يقر اقتراح قانون سحب جنسية وإقامة منفذي العمليات وذويهم

الاحتلال يقر اقتراح قانون سحب جنسية وإقامة منفذي العمليات وذويهم
كنيست الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في (كنيست) الاحتلال على مشروع قانون ترحيل عوائل منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الزرقاء إلى مناطق السلطة الفلسطينية وسحب الجنسية والإقامة منها.

وأودت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة صادقت على مشروع القانون الذي ينص كذلك، سحب الهويات الزرقاء من المنفذين في حال أسرهم ومن يثبت تلقيهم أموالًا من السلطة الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه سيتم نقل مشروع القانون للتصويت من قبل الهيئة العامة في (كنيست) خلال الأيام المقبلة ليصبح ساريًا.

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