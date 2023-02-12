شؤون فلسطينية

استشهاد طفل متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد طفل متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين
اقتحام جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد الطفل قصي رضوان واكد برصاص الاحتلال في جنين.

وأوضحت الصحة أن الطفل واكد (14 عاما) أستشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "في ختام عملية مشتركة شارك فيها كلا من الشاباك والمستعربين وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، اليوم بناء على معلومات استخباراتية من الشاباك، تم اعتقال جبريل الزبيدي أحد عناصر التنظيم العسكري في جنين".

وزعم الجيش بأن "الزبيدي متورط في نشاط عسكري ضد الجيش والتخطيط لهجمات مسلحة، فضلا عن الاشتباه بتورطه في اختطاف جثة الدرزي تيران بيرو".

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