شؤون فلسطينية

البكري يبحث مع انتصار الوزير ترتيبات اختيار حجاج مكرمة خادم الحرمين

البكري يبحث مع انتصار الوزير ترتيبات اختيار حجاج مكرمة خادم الحرمين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، ورئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير الترتيبات المبدئية والشروط الواجب توفرها لاختيار حجاج مكرمة خادم الحرميين ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين".

وفي بداية اللقاء، قدم الشيخ البكري، انتصار الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان
على استئناف مكرمة خادم الحرمين لذوي الشهداء وأسرى وجرحى فلسطين والتي توقفت
بشكل طارئ بسبب جائحة كورونا.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير التي تم الاتفاق عليها لاختيار المستفيدين من المكرم .

وأكد الجانبان على حرص وزارة الأوقاف ومؤسسة رعاية أسر الشهداء على الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين".

وأوضح البكري أن الترتيبات جارية منذ لحظة استئناف المكرمة لاختيار 1000 حاج، موزعين 500 حاج على المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و500 حاج للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) .

وأكد البكري أن وزارة الأوقاف ستقوم بالتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء وهيئة شؤون الأسرى والمحررين لكي يتم التعامل مع هذه المكرمة بكل شفافية وجدية.

بدورها، أكدت انتصار الوزير أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ستختار عائلات الشهداء وفق الآليات المتبعة، ووفق ما يرد من تعليمات والتي سيتم الإعلان عنها.

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