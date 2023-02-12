مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة استشهاد المواطن ريان برصاص مستوطن بسلفيت

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة استشهاد المواطن، مثقال ريان، برصاص مستوطن إسرائيلي في سلفيت، أمس السبت.









وقال المركز إن شقيق المواطن عطية أرسل رسالة بسرعة لمجموعة أهل البلد على (واتساب) مفادها ان "المستوطنين هجموا علينا." وبالفعل، بعد نحو عشر دقائق، حضرت مجموعة من أهالي البلدة، من بينهم شباب وفتية، وأخذوا بالركض باتجاه المستوطنين وقذفوهم بالحجارة، حيث قام المستوطنون في البداية بإطلاق النار في الهواء. وبعد قليل تقدم أحد الشباب للتحدث مع المستوطن الذي يقود المجموعة، وبدأ يناقشه فقام المستوطنون باحتجازه.





ويضيف المركز في البيان: "حاول الشاب التخلص منهم، ولكن المستوطنين بدأوا بإطلاق النار نحو المواطنين بشكل مباشر، والأمور اخذت بالتصعيد".





وتابع المركز: "في تلك الأثناء تقدم المواطن مثقال سليمان ريان، 27 عاماً باتجاه المستوطنون ومعه حجر كبير وقذفه باتجاههم من مسافة 5 أمتار تقريبا، فأطلق أحد المستوطنين النار مباشرة باتجاهه فأصابه في رأسه. تم نقل ريان بواسطة سيارة مدنية إلى مستشفى سلفيت، وهناك أعلن عن وفاته فوراً".



وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم القتل العمد والمنهجية المتواصلة ضد الفلسطينيين، وإطلاق يد المستوطنين لتنفيذ جرائم حرب في عمق الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، وتوفير الحماية لهم من قبل جنود الاحتلال.





وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ويدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتفعيل دوره ودور لجنة التحقيق الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.



رام الله - دنيا الوطنوقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مواطناً مدنياً فلسطينياً استشهد مساء أمس، جراء إصابته برصاص مستوطن إسرائيلي، أطلقه عليه بشكل مباشر، اثناء تصديه هو ومجموعة من أهالي بلدة قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، لاعتداء مجموعة من المستوطنين على أراضي البلدة، وهو المواطن الرابع الذي يُقتل على يد المستوطنين منذ بداية العام.ووفق تحقيقات المركز وإفادة شهود العيان، في حوالي الساعة 4:30 مساء أمس الموافق 11/2/2023، كان المواطن عطية ربحي عاصي، وشقيقه يقومان بأعمال البناء في بناية تقع في منطقة الراف، شمال بلدة قراوة بني حسان، حيث يوجد في تلك المنطقة نحو 80 منزلاً مأهولاً بالسكان. وفجأة حضر نحو 30 مستوطناً قادمين من البؤرة الاستيطانية “حافئاة يائير،” شمال البلدة، وصعدوا إلى الطابق الثاني من البناية، وحاولوا الاعتداء على المواطن عطية وشقيقه. وفي تلك الاثناء، حضر عدد آخر من المستوطنين أسفل البناية وبدأوا بالصراخ في المنطقة، وكانوا مسلحين ببنادق ومسدسات.