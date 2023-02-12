شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة استشهاد المواطن ريان برصاص مستوطن بسلفيت

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة استشهاد المواطن ريان برصاص مستوطن بسلفيت
جنازة الشهيد مثقال ريان
رام الله - دنيا الوطن
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة استشهاد المواطن، مثقال ريان، برصاص مستوطن إسرائيلي في سلفيت، أمس السبت.

وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مواطناً مدنياً فلسطينياً استشهد مساء أمس، جراء إصابته برصاص مستوطن إسرائيلي، أطلقه عليه بشكل مباشر، اثناء تصديه هو ومجموعة من أهالي بلدة قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، لاعتداء مجموعة من المستوطنين على أراضي البلدة، وهو المواطن الرابع الذي يُقتل على يد المستوطنين منذ بداية العام.

ووفق تحقيقات المركز وإفادة شهود العيان، في حوالي الساعة 4:30 مساء أمس الموافق 11/2/2023، كان المواطن عطية ربحي عاصي، وشقيقه يقومان بأعمال البناء في بناية تقع في منطقة الراف، شمال بلدة قراوة بني حسان، حيث يوجد في تلك المنطقة نحو 80 منزلاً مأهولاً بالسكان.  وفجأة حضر نحو 30 مستوطناً قادمين من البؤرة الاستيطانية “حافئاة يائير،” شمال البلدة، وصعدوا إلى الطابق الثاني من البناية، وحاولوا الاعتداء على المواطن عطية وشقيقه.  وفي تلك الاثناء، حضر عدد آخر من المستوطنين أسفل البناية وبدأوا بالصراخ في المنطقة، وكانوا مسلحين ببنادق ومسدسات.  

وقال المركز إن شقيق المواطن عطية أرسل رسالة بسرعة لمجموعة أهل البلد على (واتساب) مفادها ان "المستوطنين هجموا علينا."  وبالفعل، بعد نحو عشر دقائق، حضرت مجموعة من أهالي البلدة، من بينهم شباب وفتية، وأخذوا بالركض باتجاه المستوطنين وقذفوهم بالحجارة، حيث قام المستوطنون في البداية بإطلاق النار في الهواء.  وبعد قليل تقدم أحد الشباب للتحدث مع المستوطن الذي يقود المجموعة، وبدأ يناقشه فقام المستوطنون باحتجازه.  

ويضيف المركز في البيان: "حاول الشاب التخلص منهم، ولكن المستوطنين بدأوا بإطلاق النار نحو المواطنين بشكل مباشر، والأمور اخذت بالتصعيد".  

وتابع المركز: "في تلك الأثناء تقدم المواطن مثقال سليمان ريان، 27 عاماً باتجاه المستوطنون ومعه حجر كبير وقذفه باتجاههم من مسافة 5 أمتار تقريبا، فأطلق أحد المستوطنين النار مباشرة باتجاهه فأصابه في رأسه. تم نقل ريان بواسطة سيارة مدنية إلى مستشفى سلفيت، وهناك أعلن عن وفاته فوراً".

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم القتل العمد والمنهجية المتواصلة ضد الفلسطينيين، وإطلاق يد المستوطنين لتنفيذ جرائم حرب في عمق الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، وتوفير الحماية لهم من قبل جنود الاحتلال. 

وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ويدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتفعيل دوره ودور لجنة التحقيق الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم قرية &quot;العوسج&quot; ويوقف العمل بمشاريع زراعية

الاحتلال يقتحم قرية "العوسج" ويوقف العمل بمشاريع زراعية

استشهاد طفل متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد طفل متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

&quot;كهرباء غزة&quot;: توقف تدفق التيار الكهربائي عبر خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال

"كهرباء غزة": توقف تدفق التيار الكهربائي عبر خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال

البكري يبحث مع انتصار الوزير ترتيبات اختيار حجاج مكرمة خادم الحرمين

البكري يبحث مع انتصار الوزير ترتيبات اختيار حجاج مكرمة خادم الحرمين

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة استشهاد المواطن ريان برصاص مستوطن بسلفيت

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة استشهاد المواطن ريان برصاص مستوطن بسلفيت

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 598 مواطنا الشهر الماضي

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 598 مواطنا الشهر الماضي

&quot;الديمقراطية وحقوق العاملين&quot; يدعو لضرورة احترام حقوق العامل وتحسين شروط وظروف العمل

"الديمقراطية وحقوق العاملين" يدعو لضرورة احترام حقوق العامل وتحسين شروط وظروف العمل

البكري: حملة &quot;أغيثوهم&quot; جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيكل

البكري: حملة "أغيثوهم" جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية &quot;العوسج&quot; ويوقف العمل بمشاريع زراعية

الاحتلال يقتحم قرية "العوسج" ويوقف العمل بمشاريع زراعية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة استشهاد المواطن ريان برصاص مستوطن بسلفيت

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة استشهاد المواطن ريان برصاص مستوطن بسلفيت

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 598 مواطنا الشهر الماضي

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 598 مواطنا الشهر الماضي

&quot;الديمقراطية وحقوق العاملين&quot; يدعو لضرورة احترام حقوق العامل وتحسين شروط وظروف العمل

"الديمقراطية وحقوق العاملين" يدعو لضرورة احترام حقوق العامل وتحسين شروط وظروف العمل

البكري: حملة &quot;أغيثوهم&quot; جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيكل

البكري: حملة "أغيثوهم" جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيكل

بيت لحم: ضبط شاحنات إسرائيلية تفرغ حمولتها في منطقة وادي النار

بيت لحم: ضبط شاحنات إسرائيلية تفرغ حمولتها في منطقة وادي النار

عسيلي: مساع فلسطينية ليبية لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية

عسيلي: مساع فلسطينية ليبية لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية

السفير مصطفى: المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في تركيا تواصل تلبية احتياجات المتضررين

السفير مصطفى: المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في تركيا تواصل تلبية احتياجات المتضررين

منوعات

بالفيديو.. إليسا توجه رسالة صادمة خلال حفلها في بيروت

بالفيديو.. إليسا توجه رسالة صادمة خلال حفلها في بيروت

بعد مسلسلها &quot;وبينا ميعاد&quot;.. شيرين رضا توجه رسالة لطاقم العمل

بعد مسلسلها "وبينا ميعاد".. شيرين رضا توجه رسالة لطاقم العمل

ابنة علا غانم تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية

ابنة علا غانم تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية

المذيعة مروة العلج تتصدر الترند بسبب جمالها

المذيعة مروة العلج تتصدر الترند بسبب جمالها

وفاة ممثلة تركية وابنتها تحت أنقاض منزلها بسبب زلزال تركيا

وفاة ممثلة تركية وابنتها تحت أنقاض منزلها بسبب زلزال تركيا

إطلالة جريئة ومثيرة لجورجينا من الرياض

إطلالة جريئة ومثيرة لجورجينا من الرياض

موسيقار يكشف عن شيء صادم يفعله محمد منير قبل الغناء

موسيقار يكشف عن شيء صادم يفعله محمد منير قبل الغناء

بالصور.. رضوى الشربيني بإطلالة جذابة وملفتة

بالصور.. رضوى الشربيني بإطلالة جذابة وملفتة

لن تصدق.. النصب على النجم محمد فؤاد بمبلغ خيالي!

لن تصدق.. النصب على النجم محمد فؤاد بمبلغ خيالي!

بالفيديو.. حلا شيحة تصدم جمهورها وتظهر بدون حجاب

بالفيديو.. حلا شيحة تصدم جمهورها وتظهر بدون حجاب

عربي

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي