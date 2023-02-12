البكري: حملة "أغيثوهم" جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيكل



وأشار البكري الى الدور التركي الكبير في مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته بشكل عام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشكل خاص وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والتطويرية لمناحي الحياة الفلسطينية ودورها في تعزيز وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ودعمها المتواصل للشعب

الفلسطيني، ووقوفها الدائم مع حقوق شعبنا وقضاياه العادلة .



من جهته ثمن السفير دميرير هذه المبادرة الإنسانية من الشعب الفلسطيني ودور وزارة الأوقاف بنجاح الحملة مؤكداً على عمق العلاقة بين الحكومتين التركية والفلسطينية .



رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية ظهراليوم الأحد أن حملة "أغيثوهم" جمعت حتى الآن أربعة ملايين وربع المليون شيكل لصالح منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة .جاء ذلك خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى فلسطين أحمد رضا دميرير في مقر الوزارة لاطلاعه على نتائج الحملة ومدى تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب التركي في هذه المحنة .وأوضح البكري أن حملة "اغيثوهم" مستمرة بكافة محافظات الوطن، وأنه بعد توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية باشرت الوزارة بتنفيذ الحملة مباشرة .