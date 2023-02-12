شؤون فلسطينية

بيت لحم: ضبط شاحنات إسرائيلية تفرغ حمولتها في منطقة وادي النار

بيت لحم: ضبط شاحنات إسرائيلية تفرغ حمولتها في منطقة وادي النار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع شرطة السياحة والبيئة في محافظة بيت لحم، عن ضبط سبع شاحنات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من الداخل المحتل، أفرغت حمولتها في منطقة بالقرب من حاجز للاحتلال في وادي النار قرب بيت لحم.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي أصدرته، اليوم الأحد، أن موظفيها في محافظة بيت لحم تلقت اتصالا هاتفيا من شرطة السياحة والبيئة في مدينة بيت لحم تفيد بوجود شاحنات أفرغت نفاياتها في أرض يستقبل صاحبها نفايات إنشائية وطمم ونفايات منزلية.

وبينت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع الشرطة والجهات ذات العلاقة، بعد زيارة الموقع وإعداد التقارير والمحاضر اللازمة، والطلب من الشرطة توقيع السائقين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية بعدم جلب النفايات بالإضافة إلى متابعة الشرطة مع صاحب الأرض الذي استخدمها كمكب للنفايات.

بدورها، ثمنت سلطة جودة البيئة جهود المواطنين في التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات والدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في عمليات ضبط وملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية في كافة المحافظات.

وأكدت سلطة جودة البيئة أن المادة (13) من قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة تنص على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية ويعاقب كل من يخالفها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف.

 

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