عسيلي: مساع فلسطينية ليبية لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ونظيره الليبي محمد الحويج على تعزيز حجم التبادل التجاري بين الطرفين، والعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي.







جاء ذلك خلال لقاء مشترك عُقد على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ (111) على المستوى الوزاري، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

رام الله - دنيا الوطنوأكد عسيلي جاهزية الاستعدادات والترتيبات كافة، من أجل استقبال وفد من رجال الأعمال الليبيين في الأيام القليلة القادمة، في زيارة إلى فلسطين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في الصناعات الغذائية والدوائية، أو الزراعة والمناطق الصناعية، إضافة إلى السياحة.بدوره، عبر وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج عن تطلعه لتنفيذ زيارة إلى فلسطين في الوقت القريب، من شأنها تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية وتعزيزها بين البلدين.