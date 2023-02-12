السفير مصطفى: المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في تركيا تواصل تلبية احتياجات المتضررين

قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، إن المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في تركيا تواصل تلبية احتياجات المتضررين جراء الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب البلاد.







في السياق، أعلن رئيس جمعية فلسطين الخيرية ظافر عصفور، عن بدء تنظيم قافلة مساعدات خيرية للمناطق المنكوبة تشمل موادا للتدفئة والتنظيف وستتوجه إلى المدن المنكوبة مع فرق من المتطوعين من إقليم حركة فتح والاتحاد العام لطلبة فلسطين، مؤكدا الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي بالوقوف إلى جانب الأشقاء الأتراك.

رام الله - دنيا الوطنوبين السفير مصطفى أن القافلة تم تجهيزها في ولايتي اسطنبول واسكي شهير، وتم تجهيزهما بكل ما يلزم للتوجه إلى المناطق المستهدفة لتوزيعها على أبناء شعبنا المتضررين ولعموم أصدقائنا الأتراك.