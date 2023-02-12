الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الألمانية



وشدد الأمين العام المساعد، خلال اللقاء، على أهمية استمرار تعاون الدول الأعضاء في المنظمة مع ألمانيا، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم تطوراً اقتصادياً وتكنولوجياً، ولديها خطط وسياسات طموحة جداً في مجال حماية البيئة.





وشدد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى مشاركة أكبر لألمانيا في التنمية، وذلك من خلال استخدام آليات منظمة التعاون الإسلامي وتكريس التعليم البيئي والثقافة البيئية في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.



كما تطرق النقاش إلى آفاق العلاقات الثنائية بين المنظمة وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم الاتفاق على أنه في ضوء الجولة الثانية المقبلة من المشاورات السياسية سيتم التركيز بشكل خاص على ضرورة جعل التفاعل حول مسائل حماية البيئة موضوع المباحثات على جدول أعمال العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وألمانيا.

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير عسكر موسينوف، في مكتبه، وكيلة وزارة الخارجية الألمانية والمفوضة الخاصة لشؤون السياسات البيئية بوزارة الخارجية، جينيفر مورغان.