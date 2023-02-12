بحر: ممارسات حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا لن تكسر إرادته وسيواصل مقاومته حتى التحرير









رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، د. أحمد بحر، أن ممارسات الاحتلال العنصرية ضد مقدساتنا وأسرانا وأسيراتنا لن تفلح في كسر إرادة شعبنا ومواصلة مقاومته حتى التحرير والعودة.وحيا بحر خلال حفل إطلاق كتابه "الفتح المبين في فهم الأصول العشرين"، أبناء شعبنا في كل مكان الذين يضربون أروع نماذج البطولة في التصدي لجرائم الاحتلال وحكومته الفاشية.ورحب بحر بكافة الجهود العربية وخصوصاً الدور المصري الهادف لوحدة شعبنا في إطار "مواجهة الإرهاب الصهيوني المنظم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".ودعا رؤساء البرلمانات العربية الذين اجتمعوا بالأمس في القاهرة إلى ترجمة مواقفهم البرلمانية عملياً لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك.وتقدم بحر بالتعزية والمواساة بضحايا حادث الزلزال الأليم الذي ضرب سوريا وتركيا ونترحم عليهم، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.وأكد بحر تضامن شعبنا الفلسطيني مع الشعبين التركي والسوري الشقيقين، داعياً الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لمؤازرتهم في هذا الحدث الجلل الكبير.وأشار إلى توقيت اصدار كتابه تزامنا مع الذكرى الـ74 لاستشهاد الإمام حسن البنا مجدد القرن العشرين، متناولا أصول الفهم الوسطي السليم لما له من أهمية بالغة في تربية شباب الجيل، وتوعيتهم نحو النصر والتمكين.وتطرق إلى ما شمله الكتاب من اللمسات المعاصرة بما يتلاءم وجهادَ شعب فلسطين ومحطات الفوز في الانتخابات وابداعات للمقاومة.وقال د.بحر :"لقد سَمَّيْتُ هذا الكتاب: "الفتح المبين في فهم الأصول العشرين"؛ لضرورة فهم الإسلام فهماً شاملاً سليماً في ضوء الأصول العشرين التي حدَّدها الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله، والتي شكَّلت جُلَّ معاني الإسلام، دون تساهلٍ، أو تنطُّعٍ، أو تشدُّدٍ في شيء، وهذا ما يحتاجه شباب الأمة الإسلامية اليوم".من جهته؛ أشاد رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين د. همام سعيد، بمنهج الذي اتبعه بحر في تأليف كتاب "الفتح المبين في فهم الأصول العشرين"، مبينًا أنه جاء بلغة سهلة سلسة ليكون كتابًا يشرح الأصول العشرين بطريقة خاصة، وهو مميز لأن شرحه جاء من بيئة فيها المقاومة والجهاد، كان أكثر دقة وشمولية وتوضيحًا.ودعا د. سعيد في كلمة مسجلة الشباب في الأمة الإسلامية لاقتناء الكتاب وقراءته وفهمه والعمل به، مؤكدًا أنه هذا الكتاب سيسهم في رفعة الأمة من خلال العمل به.من ناحيته؛ أكد عضو المجلس التشريعي، مقدم الكتاب النائب د. يونس الأسطل، على أهمية الكتاب كوثيقة، يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، مشيدًا بسهولة أسلوب الكاتب، وبطريقة عرضه.بدوره؛ أكد القيادي في حركة حماس د. ماهر صبرة؛ على أهمية الكتاب في الارتقاء في المجتمع الإسلامي، حيث أنه يوضح الأصول العشرين، وكيفية التحلي بها، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بالفكر الإسلامي الوسطي والذي يسهم الكتاب بشكل واضح في ترسيخه.