الصحة: ثلاث إصابات خطيرة عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول ثلاث إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير زكريا الزبيدي في حي الجابريات بمخيم جنين واعتقال شقيقه جبريل الزبيدي، اليوم الأحد.
وأفادت مصادر محلية بأن صافرات الإنذار انطلقت في مخيم جنين وسط ورود أنباء عن تسلل قوات خاصة في الجابريات.
وأضافت المصادر ذاتها بأن اشتباكات عنيفة دارت في محيط مخيم جنين بين القوات المقتحِمة ومقاومين مع تصاعد الدخان إثر القنابل الدخانية التي يُلقيها الاحتلال في محيط المنازل.
بدورها، قالت (القناة 13) الإسرائيلية إن: "قوات المستعربين التابعة لحرس الحدود، ودورية كتيبة الخروب التابعة للواء كفير، ينفذون الآن نشاطًا أمنيًا في جنين لإحباط هجوم مسلح".
يتبع..
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