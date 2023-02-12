الصحة: ثلاث إصابات خطيرة عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين





وأفادت مصادر محلية بأن صافرات الإنذار انطلقت في مخيم جنين وسط ورود أنباء عن تسلل قوات خاصة في الجابريات.





وأضافت المصادر ذاتها بأن اشتباكات عنيفة دارت في محيط مخيم جنين بين القوات المقتحِمة ومقاومين مع تصاعد الدخان إثر القنابل الدخانية التي يُلقيها الاحتلال في محيط المنازل.





بدورها، قالت (القناة 13) الإسرائيلية إن: "قوات المستعربين التابعة لحرس الحدود، ودورية كتيبة الخروب التابعة للواء كفير، ينفذون الآن نشاطًا أمنيًا في جنين لإحباط هجوم مسلح".



