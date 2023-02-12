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شؤون فلسطينية

بكيرات: صمود المقدسيين أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات على أن صمود المقدسيين أفشل مخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى.

وقال بكيرات إن "ثبات المقدسيين وصبرهم وشد الرحال للمسجد الأقصى ملء ساحاته والتجذر فيه، هو الدعامة الأساسية التي سيفهم من خلالها الاحتلال أن هذا المسجد مسجدنا ولا يقبل القسمة على اثنين وغير قابل للتفاوض".

وشدد على أن المقدسيين لن يرضخوا لقوانين الاحتلال الباطلة التي تنفذ من خلالها محاكمه انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك وسياسة الهدم والتهجير في مدينة القدس.

وأضاف: "منذ اليوم الأول قلنا بأن المحاكم الإسرائيلي التي أعطتهم هذا الحق هي باطلة وأنشأت على باطل وهي محاكم محتلة ولا نخضع لقوانينها".

وأردف: "من أجل ذلك كانت مظاهرات وارتقى في الأقصى عشرات الشهداء، ويتواصل التحدي المقدسي رفضا لكل هذه القرارات".

وتسببت حفريات الاحتلال أسفل الأقصى مؤخرا، بتسرب مياه الأمطار إلى داخل المصلى المرواني، أحد مصليات المسجد الأقصى عبر ثقوبٍ في سقفه، وذلك بسبب منع الاحتلال دائرة الأوقاف من ترميم مصليات المسجد المبارك.

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