بالفيديو: الأشغال بغزة تُوضح مستجدات مشروع "عنق الزجاجة"

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. م. جواد الأغا، مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة، وآلية التعويض لسكان المنطقة المذكورة.وقال الأغا في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: إن "مشروع عنق الزجاجة تم تخطيطه والعمل عليه من خلال التواصل المباشر مع السكان ودراسة الاعتبارات الفنية والاجتماعية".وحول مبالغ التعويض، شدد أنه تم تقدير سعر الأرض تقديرًا عادلًا وفق التخمين الحقيقي، وكذلك تم تقدير أسعار البناء للوحدات السكنية هناك كما يتم تقديرها في ملف الإعمار.وأكمل الأغا: "تم تقسيم مبلغ التعويض لخمس شيكات بدء من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى شهر نيسان/ أبريل المقبل، وبمجرد تقدم المواطن للوزارة وموافقته على هدم بيته بنفسه، له الحق في إدارة عملية الإزالة بحيث يكلف مقاولًا ويستفيد ماديًا من بيع الركام له".وختم: "بمجرد أن يتواصل المواطن مع الوزارة ويتقدم بتوقيع تعهد بالإزالة يحصل على 20 بالمئة من إجمالي المبلغ المرصود له، وفور الانتهاء من عملية الإزالة يحصل على أربع شيكات يتم صرفها خلال أربعة أشهر من حساب وزارة المالية بغزة".