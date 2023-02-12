"الخارجية" تنشر إحصائية محدثة لعدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 91، بعد وفاة مواطنة وابنتها في تركيا.وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ظهر اليوم الأحد، وفاة المواطنة فاتن غازي صالح وابنتها تسنيم، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر، وهن من فلسطينيات سوريا المقيمات في تركيا.ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 40، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.