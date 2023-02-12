نتنياهو: (كابينت) يُحضر اليوم لخطوة ضد منفذي العمليات

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن (كابينت) سيحضر لخطوة ضد منفذي العمليات في القدس والضفة الغربية.وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة: إنه "سيجتمع كابينت اليوم للتحضير لتوسيع الحملة ضد منفذي العملية في شرق القدس والضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن المجلس الوزاري المصغر (كابينت) سيجتمع اليوم لبحث تداعيات عملية الدهس في القدس.ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن المجلس الوزاري المصغر (كابينت) سيجتمع اليوم لبحث التداعيات المحتملة لعملية القدس التي وقعت يوم الجمعة والتصعيد في المنطقة.وقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس، ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس التي نفذها الشاب عيسى قراقع (31 عاماً) من قرية العيسوية بالقدس إلى ثلاثة مستوطنين.