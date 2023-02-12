مركز عروبة يصدر تقريره الأسبوعي بشأن انتهاكات الاحتلال بالضفة والقدس





وتصدرت مدينة نابلس ورام الله نقاط المقاومة الشعبية الأعلى، تليها جنين، ومن ثم الخليل وأريحا والأغوار على التوالي، فيما توزعت باقي النقاط على المدن الفلسطينية المختلفة.

رام الله - دنيا الوطنأصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.ورصد المركز خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 4 فبراير حتى تاريخ 11 فبراير، 80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد 9 فلسطينيين، إضافة لـ167 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار.وسجل التقرير هذا الأسبوع توزعاً لنقاط المقاومة المسلحة بواقع 15 نقطة في نابلس، و7 في جنين، ونقطتين في أريحا والأغوار، ونقطةً في الخليل، ونقطةً في بيت لحم، ونقطةً في طوباس.وتوزعت نقاط المقاومة الشعبية في العاصمة، فشملت عملية الدعس في مستوطنة (راموت) شمال القدس، إلى جانب 3 نقاط في العيسوية، ونقطتين في الطور، ونقطةً في شعفاط، ونقطةً في سلوان، ونقطةً في مخيم قلنديا، ونقطةً في الرام، ونقطةً في عناتا. ورصد التقرير، استشهد 9 شبان، 8 شهداء من الضفة الغربية، وشهيدٌ في القدس، بينما ارتقَى في الأسبوع السابق 4 شهداء في الضفة الغربية.ورصد التقرير حملات الاعتقال الموسعة خلال المدة الزمنية المذكورة، اذ بلغ عدد المعتقلين 119 مواطنًا، فيما توزعت النسب الأكبر من الاعتقالات على مدينة القدس تليها رام الله وجنين والخليل، وتوزعت باقي حالات الاعتقال على المحافظات الأخرى.وبين التقرير ارتفاع ملحوظ في عدد اعتداءات الاحتلال في القدس والضفة الغربية والتي بلغت 167 اعتداءً، وقد رُصد العدد الأكبر منها في مدينة القدس بواقع 22 اعتداءً في نابلس، و19 في جنين، و13 في سلفيت، و12 في أريحا والأغوار، و11 في الخليل، و11 في رام الله، و10 في بيت لحم، و3 في قلقيلية، واعتداءً في طوباس، إضافة لتسجيل ارتفاع في عدد اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية، حيث بلغ إجماليُّ عدد اقتحامات قوات الاحتلال 83 اقتحامًا، شملت: 27 اقتحامًا للقدس، و56 للضفة الغربية، وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا في الضفة عن الأسبوع السابق مقداره 7 اقتحامات.فيما تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ملاحقتَها شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين فقد رُصِدَت 7 عمليات ملاحقةٍ للمزارعين: إحداها في رهط في النقب بالداخل المحتل، و6 عمليات في قطاع غزة 3 في خان يونس و3 في الوسطى، إلى جانب 5 عمليات ملاحقةٍ للصيادين في شمال غزة بالقطاع، وقد سجَّل القطاع مقارنةً بالأسبوع السابق ارتفاعًا في عمليات الملاحقة بمقدار 3 عمليات ملاحَقة للصيادين، و3 عمليات ملاحقة للمزارعين، وقد شهد الداخل عملية ملاحقة واحدة للمزارعين في الأسبوع السابق أيضًا، تُضاف لتلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى بلغ مجموعها 32 اعتداءً شملت 14 اعتداءً في القدس، و16 اعتداءً في الضفة الغربية، واعتداءً في قرية بير هداج بالداخل المحتل، واعتداءً في رفح بقطاع غزة، وقد كانت الاعتداءات الأخرى الـ16 في ـماكن متفرقة من الضفة.هذا ورصد التقرير ارتفاع كبير جدًّا في اعتداءات المستوطنين إجماليُّها 17 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس، تركزت العدد الأكبر منها في باحات المسجد الأقصى بالقدس، وتصدرت سلفيت وأريحا والأغوار في الضفة، الاعتداءات الأكبر، محافظات الضفة الغربية.جدير بالذكر أن التقرير يصدر أسبوعيًا عبر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن برنامج الرصد والتوثيق، ومتوفر بشكل كامل عبر منصات المركز الإعلامية.