وزارتا "التعليم العالي" وشؤون المرأة تطلقان مسابقة البحث الأكاديمي

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون المرأة، اليوم الأحد، مسابقة للبحث الأكاديمي تختص بقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.وتهدف المسابقة إلى تعزيز مفاهيم وثقافة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتعزيز المساهمة في الاندماج الثقافي ضمن قيم الحماية والاحترام والديمقراطية وتقبل الآخر، وكذلك مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية عصرية؛ تسهم في تعزيز دور المرأة الفلسطينية في قضايا المجتمع ورفع قيمته ومكانته العلمية.كما تهدف المسابقة إلى إيجاد حلول لبعض القضايا التي تؤثر على مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحديد ومعالجة قضايا التمييز ضد المرأة، بما يسهم في تعزيز دورها وحقوقها.وأوضح رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة "التعليم العالي" أيمن هودلي أن هذه المسابقة تأتي بناءً على الشراكة القائمة بين الوزارتين لتعزيز الثقافة المجتمعية والتعليمية؛ خاصةً في مؤسسات التعليم العالي، للنهوض بقضايا المرأة والتوعية فيها.وبيّن أن مجالات المسابقة تشمل التمكين السياسي والاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية، والإعلام وأثره على توعية المجتمع تجاه قضايا المرأة.وأضاف هودلي أن الفئة المستهدفة في المسابقة هم طلبة الجامعات الفلسطينية الملتحقين بدرجات البكالوريوس، مشيراً إلى أنه تم تعميم كامل التفاصيل حول المسابقة على مؤسسات التعليم العالي.