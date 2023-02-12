السفيرة صبح توقع ثلاث مذكرات تفاهم مع وزير خارجية غرينادا

وقّعت سفيرة فلسطين لدى غرينادا ليندا صبح مع وزير خارجية غرينادا جوزيف أندال، ثلاث مذكرات تفاهم، حول التعاون العام، والتعاون في قطاعي الزراعة، والصحة.







وأوضحت أنه تم توقيع مذكرات التفاهم، عقب مشاركتها في فعاليات الاحتفال بالذكرى 49 لاستقلال غرينادا عن الاستعمار البريطاني، نيابة عن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، التي ستقوم بناءً عليها بتنفيذ مشاريع تعاونية فلسطينية في غرينادا قريبا.

رام الله - دنيا الوطنوأطلعت السفيرة صبح كبار الوزراء في غرينادا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ديكون ميتشل، ووزير الخارجية أندال، ووزير الزراعة أدريان توماس، ووزير الصحة جوناثان لاكريت، خلال زيارتها الرسمية إلى غرينادا، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لا سيما مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا ومقدراته.من جانبهم، أكد الوزراء التزام بلادهم بدعم فلسطين، حكومة وشعبا، ورفع صوت قضيتهم العادلة في شتى المحافل الدولية، حتى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.يُذكر أن زيارة السفيرة صبح لغرينادا التي استمرت ثلاثة أيام، أتت بعد تقديمها لأوراق اعتمادها سفيرا غير مقيم لدولة فلسطين فيها، بناءً على دعوة رسمية من حكومة غرينادا.