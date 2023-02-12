ليبرمان يُطالب بالعودة لسياسة الاغتيالات ووقف المنحة القطرية للقطاع

وطالب ليبرمان بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة حركة حماس، ووقف تمرير الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير المالية الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، مطالبته لحكومته بعدة إجراءات وخطوات ضد قيادة حركة حماس والمنحة القطرية لقطاع غزة.والجدير بالذكر أن (كابينت) إسرائيل يجتمع اليوم برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث عدة خطوات تحضيرية عقب عملية القدس الأخيرة وإطلاق الصاروخ من قطاع غزة والتصعيد المتوقع خلال شهر رمضان.