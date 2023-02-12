النخالة يهنئ خامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

رام الله - دنيا الوطنأرسل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة رسالة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي الخامنئي، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.وأكد النخالة في رسالته أن "الثورة الإسلامية غيّرت وجه المنطقة وتركت آثاراً كبيرة على امتداد العالم وأثرت في سياساته".وشدد على أنه "بانتصار الثورة الإسلامية في إيران أصبح للحق عنواناً، وللأحرار ملاذاً، وأن الثورة شكلت راية عالية لكل الذين ينشدون الحرية".وقال في رسالته: إن "الثورة الإسلامية مثلت سنداً حقيقياً للشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم، مضيفاً أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته أصبح اليوم أقوى من أي وقت مضى رغم كل التحديات ورغم كل الدعم الذي يتلقاه العدو الصهيوني من أمريكا والغرب".وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلاي "إننا اليوم أقرب للنصر بإذن الله ، فبرغم الحصار والغطرسة ، إلا أن مجاهدينا على امتداد أرضنا فلسطين يسجلون بطولات في مواجهتهم مع قوات الاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى أن قادة العدو باتوا يتحدثون بقلق عن إمكانية زوال كيانهم.وأشاد النخالة "بالمقاتلين الشجعان الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الله وعيونهم شاخصة نحو القدس، وأنهم يؤكدون كل يوم أن انتصارنا بات أقرب وأن وعد الله بدخولنا المسجد الأقصى يلوح بالأفق".وفي ختام الرسالة توجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بالدعاء لله تعالى أن يحفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها ، وأن يديم انتصاراتها التي هي انتصار لشعبنا الفلسطيني وانتصار لكل أحرار العالم.