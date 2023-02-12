شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق بالضفة الغربية منها: قلقيلية والخليل وطولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من طولكرم.

وأفاد نادي الأسير في طولكرم بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن أبو شهاب (21 عاما)، وأحمد باسل محمد أبو شهاب (27 عاما)، من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وعمر محمود إبراهيم ياسين (25 عاما) من مدينة طولكرم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عبد الرزاق أبو تركي من مدينة الخليل، وفادي سعيد العمور من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال،  فتى من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى جهاد توفيق عودة (17 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

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