الإعلام الإسرائيلي يشن هجوماً لاذعاً على حكومة نتنياهو





وأضاف: "كل هذا لأن نتنياهو في نظرهم أهم من سكان مستوطنات الجنوب - حكومة عبثية وسلوكها لا يمكن أن يغفر".



بدوره قال الصحفي، ألموغ بوكير: "لم يرد الجيش الليلة على إطلاق الصاروخ، كما لم يرد الأسبوع الماضي على النيران الرشاشة من غزة".





وأضاف: "ورغم ذلك دخل هذا الصباح آلاف العمال الغزّيين إلى "إسرائيل" - التبرير: سنرد في الوقت المناسب - سجلوا عندكم هذا المبرر".



كما قال الصحفي، يارون أفراهام، من (القناة 12) الإسرائيلية: إن "المعادلة انكسرت .. على الأقل في الوقت الحالي، لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية، تقرر عدم مهاجمة أهداف في غزة الليلة ردا على إطلاق الصواريخ على الغلاف".



من جانبه، قال الصحفي، نوعم أمير: "بينما يريد وزير الأمن القومي شن عملية "سور واقي 2" شرق القدس، إلا أن الحكومة بشكل عام تشير إلى الفلسطينيين بسياسة الاحتواء، تماما كما فعلت الليلة واحتوت إطلاق الصواريخ على الغلاف، ولم ترد".



بدوره، قال الصحفي، هاليل روزين: "حكومة الفشل الأمني || بعد ساعات على إطلاق الصاروخ من غزة باتجاه الغلاف - لم يتم تنفيذ أي هجوم ضد قطاع غزة".







وكشفت وسائل إعلام إسرئيلية، الأسباب وراء عدم رد جيش الاحتلال على الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف، أمس السبت.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) القول عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي إن "سياسة الرد تجاه غزة لم تتغير، لكن الظروف لم تسمح بشن هجمات، سنرد في الوقت المناسب".

رام الله - دنيا الوطنشنّ صحفيون ووسائل إعلام في إسرائيل اليوم الأحد، هجوماً لاذعاً على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية عدم رد الجيش على إطلاق الصاروخ الذي أطلق من القطاع أمس السبت.وقد دوّت صفارات الإنذار، مساء أمس، في مستوطنات غلاف غزة بزعم اعتراض صاروخ أطلق من القطاع.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه "تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة واعتراضه بواسطة القبة الحديدية".ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن "دوي انفجار سمع في ناحال عوز بعد تفعيل الإنذار على ما يبدو اعتراض صاروخ".وقال الصحفي الإسرائيلي، تسفي جوفر: "خزي وعار على هذه الحكومة التي تتخلى عن المستوطنين بعد إطلاق صاروخ وبعد عملية الدهس وإراقة الدماء في شوارع القدس".