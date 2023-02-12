(كابينت) يجتمع اليوم لبحث تداعيات عملية الدهس الأخيرة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري المصغر (كابينت) سيجتمع اليوم لبحث تداعيات عملية الدهس في القدس.ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن المجلس الوزاري المصغر (كابينت) سيجتمع اليوم لبحث التداعيات المحتملة لعملية القدس التي وقعت يوم الجمعة والتصعيد في المنطقة.وقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس، ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس التي نفذها الشاب حسين قراقع (31 عاماً) من قرية العيسوية بالقدس إلى ثلاثة مستوطنين.