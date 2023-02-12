شؤون فلسطينية

"آخر إحصائية".. زيادة بعدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا

"آخر إحصائية".. زيادة بعدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا
زلزال تركيا- سوريا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 89، بعد وفاة عائلة فلسطينية من خمسة أفراد في تركيا.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، صباح اليوم الأحد، وفاة حميد سليم، وزوجته سهام دبور، وابنته نسرين، وحفيديه، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر.

وكان السفير مصطفى، أعلن مساء أمس السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب التركية.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 38، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

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