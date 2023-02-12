لماذا لم يردّ الاحتلال على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة؟

كشفت وسائل إعلام إسرئيلية، الأسباب وراء عدم رد جيش الاحتلال على الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف، أمس السبت.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) القول عن

وقد دوّت صفارات الإنذار، مساء أمس، في مستوطنات غلاف غزة بزعم اعتراض صاروخ أطلق من القطاع.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه "تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة واعتراضه بواسطة القبة الحديدية".





ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن "دوي انفجار سمع في ناحال عوز بعد تفعيل الإنذار على ما يبدو اعتراض صاروخ".

مسؤولين في الجيش الإسرائيلي إن "سياسة الرد تجاه غزة لم تتغير، لكن الظروف لم تسمح بشن هجمات، سنرد في الوقت المناسب".