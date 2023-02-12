مع اليوم السادس.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا





وأفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الإثنين الماضي، إلى أكثر من 28 ألف شخص.وبحسب آخر أرقام رسمية أعلنت، الليلة، عثر حتى الآن على 24.617 جثة في تركيا، فيما أحصت السلطات السورية 3574 جثة، ليرتفع عدد الضحايا في كلا البلدين إلى 28.191.كما وارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 84، بعد وفاة طفل في ولاية غازي عنتاب التركية.