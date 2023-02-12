دولي

طائرات كندية وأمريكية تسقط جسماً مجهولاً فوق كندا

طائرات كندية وأمريكية تسقط جسماً مجهولاً فوق كندا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء السبت، إسقاط طائرات كندية وأمريكية لجسم "غير محدد" انتهك أجواء أمريكا الشمالية.

وأضاف ترودو، في تصريحات على موقع (تويتر)، أن الجسم المجهول انتهك الأجواء الكندية، وسقط فوق (يوكون) شمال غرب كندا.

وأكد، رئيس الوزراء الكندي، انه أصدر الأوامر بإسقاط الجسم المجهول، وتحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بادين، حول الأمر.

ولفت إلى إن القوات الكندية ستستعيد حطام الجسم المجهول، لتحليله، موجهاً الشكر لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوارد) التي قالت في وقت سابق إنها تراقب "جسماً محمولاً جواً على ارتفاع عال"، فوق شمال كندا.

وقالت (نوراد)، في وقت سابق، لشبكة CNN الأمريكية إنها لا تستطيع مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الأنشطة، لكن أكدت أن طائرات اعتراضية انطلقت لإسقاط الجسم.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام، من إسقاط مقاتلات أمريكية لبالون تجسس صيني انتهك الأجواء الأمريكية لعدة أيام.

وعبرت بكين عن استيائها الشديد لإسقاط المقاتلات الأمريكية للبالون، متهمة الولايات المتحدة بـ  "الاستخدام المفرط للقوة"، ومشددة على أن البالون الذي يستخدم للرصد الجوي قد انحرف عن مساره.

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