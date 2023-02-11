(عرين الأسود) توجّه رسالة لبن غفير عقب تهديداته الأخيرة

رام الله - دنيا الوطن

وجهت مجموعات (عرين الأسود)، مساء يوم السبت، رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير.







وقالت (عرين الأسود): "تمخّضت حكومة الاحتلال فولدت أسوأ من وجوه قيادتهم، إفرازات صهيونية بحتة ومقززة وفي مقدمتها بن غفير الوجه الحقيقي للصهيونية العالمية".









وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

وأضافت: "يقف بن غفير ليلوّح بتهديداته ومن خلفه حكومة الأرعن نتنياهو بالتضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني وشن عمليات عسكرية واسعة في كل المناطق".





بسم الله الرحمن الرحيم







تمخّضت حكومة الاحتلال فولدت اسوأ من وجوه قيادتهم، إفرازات صهيونية بحتة و مقززة وفي مقدمتها بن غفير الوجه الحقيقي للصهيونية العالمية.







يقف بن غفير ليلوّح بتهديداته ومن خلفه حكومة الأرعن نتنياهو بالتضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني وشن عمليات عسكرية واسعة في كل المناطق ورسالتنا لهم:





تقدموا فنحن في شوقٍ كبير لملاقاتكم ومتعطشين جداً لضرب أعناقكم والدعس على رؤوس جنودكم الجبناء.







ولأجل ما مضى إليه العزيزي والحوح والفاروق والعموري والزبيدي وعلقم والتميمي وقراقع وخازم وحمارشة وابو ليلى وصوف وكل من لبى نداء الجهاد سنمضي لله رافعين راية التوحيد عاقدين النية أن نلاقيه جل في علاه كما أراد لنا أن نكون أسود الله لا نخشى الردى.







أبناء شعبنا الفلسطيني:







كلنا ثقة بكم فلتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الصهاينة وندعوكم لنبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف والوقوف سداً منيعاً أمام هذه الحكومة الغوغائية الهوجاء التي فقدت أمن مواطنيها منذ أن تولّت مسؤوليتها بقيادة دولة الاحتلال.





لقد كان لأبطالنا في كل الميادين بالغ الأثر في إضعاف هذه الحكومة، ومن هنا نتوجه بالتحية لأبطال القدس حُماة الحرم وأسود الله في كل شبر من أرض فلسطين، للشهيد حسن قراقع ذلك الأسد الهصور الذي خطّط وانتظر وتمكّن، فنفّذ وضرب وأوجع.









قلنا لكم يا دولة الاحتلال بأنكم ستجدوننا في عقر داركم، فأسودنا في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وعارة والناصرة وأم الفحم والنقب سيخرجون لكم ضاربين موجعين هادمين لأمنكم وأمانكم.







نسبقكم بخطوات، نعمل بصمت وجنودنا مجهولون.





بسم الله الرحمن الرحيم







(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )، صدق الله العظيم.





(كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)، صدق الله العظيموهذا وعدٌ منا يا حكومة الجرذان، ستجدون عرين الأسود في العيساوية، وفي الطور و جبل المكبر وفي سلوان، في أبو ديس والعيزرية وعناتا ومخيم شعفاط وحزما وبيت لحم، سيخرج أسودنا من عرين مخيم الدهيشة وقلنديا والجلزون، فخلايا العرين ممتدة من جبال النار لجبال الخليل ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وأريحا وطولكرم وسلفيت وفي جنين القسام وطوباس.إخوتكم مجموعات عرين الأسود