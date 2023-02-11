نابلس: إصابة مواطنين بجروح في اعتداء للمستوطنين

أصيب مواطنان بجروح، مساء اليوم السبت، عقب اعتداء مستوطنين عليهما قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.







وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أن طواقم الإسعاف نقلت مواطنين أصيبا بجروح طفيفة إلى المستشفى، عقب اعتداء المستوطنين عليهما قرب دوار سلمان الفارسي في حوارة.

رام الله - دنيا الوطنوفي سياق متصل، أفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مجموعات من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس، وقرب حاجزي زعترة وحوارة العسكريين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر مركباتهم.